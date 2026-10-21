Калужане-волонтеры прислали в редакцию видео о том, что сейчас происходит в бывшем «собачьем аду» на территории прежней Карачевской птицефабрики, где владелица земли ранее устроила нелегальный собачий приютКалужане-волонтеры прислали в редакцию видео о том, что сейчас происходит в бывшем "собачьем аду" на территории прежней Карачевской птицефабрики, где владелица земли ранее устроила нелегальный собачий приют.
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