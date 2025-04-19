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Курские новости

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Названы имена тех, кто стоит за атакой дронов на Курск 15 апреля

Названы имена тех, кто стоит за атакой дронов на Курск 15 апреля

Военные следователи СК РФ совместно с МВД установили причастность украинских командиров к атаке дронов на Курск 15 апреля:Военные следователи СК РФ совместно с МВД установили причастность украинских командиров к атаке дронов на Курск 15 апреля: bull Дмитрий Бондарович (полковник, 14-й отдельный полк БПС ВФУ) bull Андрей Дзяния (полковник, 383-я отдельная бригада БАК ВС ВФУ) bull Виталий Сендзюк (заместитель Дзянии) По данным следствия, именно эти трое украинских офицеров руководили запуском более 100 беспилотников, которые 15 апреля обрушились на мирный Курск.

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