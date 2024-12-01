Пенсии в РФ в 2025 году: возможна двойная индексация! Ирэн ОрлонскаяПо данным, озвученным Людмилой Ивановой-Швец, доцентом базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ, в 2025 году пенсионеры могут ожидать дважды повышение своих выплат.
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