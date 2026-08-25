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Глава Камерунской федерации футбола Это'о поддержал президента ФИФА Инфантино

Глава Камерунской федерации футбола Это'о поддержал президента ФИФА Инфантино

Президент Камерунской федерации футбола Самюэль Это'о считает, что мировое футбольное сообщество должно быть благодарно президенту Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино за его вклад в развитие этого вида спорта.

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