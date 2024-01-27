Жилой дом архитекторов Гулецкой и Бутузова в Королеве будет отреставрирован

РИАМО - 27 янв. Главным управлением культурного наследия Московской области выдано разрешение на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения в Королеве, рассказали в пресс-службе ведомства.
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