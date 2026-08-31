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Сентябрь откроет Козерогам новые возможности: важно не испортить все кредитами и тратами

Сентябрь откроет Козерогам новые возможности: важно не испортить все кредитами и тратами

Сентябрь 2026 года обещает Козерогам насыщенный событиями период, где деловая хватка и осмотрительность станут главными союзниками.

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