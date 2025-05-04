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Парламентская газета

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  • анатолий панов
    С какой  частью? со ждунами, которые будут гадить при любой возможности.Путин: Примирение...
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Путин: Примирение с украинской частью русского народа неизбежно

Путин: Примирение с украинской частью русского народа неизбежно

Примирение с украинской частью русского народа неизбежно, но это вопрос времени. Об этом заявил российский президент Владимир Путин в документальном фильме «Россия 1», фрагмент которого опубликован 4 мая на странице в соцсетях телеканала.

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Комментарии
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ап
анатолий панов
С какой  частью? со ждунами, которые будут гадить при любой возможности.
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