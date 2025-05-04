Путин: Примирение с украинской частью русского народа неизбежно

Примирение с украинской частью русского народа неизбежно, но это вопрос времени. Об этом заявил российский президент Владимир Путин в документальном фильме «Россия 1», фрагмент которого опубликован 4 мая на странице в соцсетях телеканала.
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