Под Москвой открыт первый гиперхостел на 1356 мигрантов: идеальное решение, или будущий анклав

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ
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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Русский Колоколъ Belkin Alexey/news.ru На подходе еще пять таких же общежитий, и их будут строить по всей Московской области.

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Комментарии
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Одиссей
имхо, эти 3 батальона практичней держать под контролем в одном месте и, в случае замятни уничтожить одним ударом, чем вылавливать поотделенно по всему городу и области.
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4 час.
Юрий Николаев
Смогут что то контролировать или нет конечно вряд ли, а вот то что будет ТОЧНО, это то что БАБЛА они за эти хостелы срубят НЕМЕРЕНО!!! А то что об этм думает коренной Народ, да я Вас умоляю! Ну когда это интересовало мнение Народа, наше правительство?!
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1 час.
ИМ
Ильдус Мамлеев
Идеальное место для отправки сразу и большого количества понаехавших. А лучше просто проволокой ключей обнести территорию ток по ней пустить и вышки с пулеметчиками выставить. Не такие большие вложения понадобятся, однако.
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51 мин.
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