Под Москвой открыт первый гиперхостел на 1356 мигрантов: идеальное решение, или будущий анклав

имхо, эти 3 батальона практичней держать под контролем в одном месте и, в случае замятни уничтожить одним ударом, чем вылавливать поотделенно по всему городу и области.

Юрий Николаев

Смогут что то контролировать или нет конечно вряд ли, а вот то что будет ТОЧНО, это то что БАБЛА они за эти хостелы срубят НЕМЕРЕНО!!! А то что об этм думает коренной Народ, да я Вас умоляю! Ну когда это интересовало мнение Народа, наше правительство?!