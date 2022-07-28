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ФНБ без евро и йен: Счётная палата выставила требование Силуанову и Набиуллиной

ФНБ без евро и йен: Счётная палата выставила требование Силуанову и Набиуллиной

Счётная палата Российской Федерации полагает целесообразным рекомендовать Правительству РФ поручить Минфину России с участием Банка России в срок до 29 июля 2022 года проанализировать текущую структуру средств ФНБ в части повышения сохранности и возможности оперативного использования средств ФНБ, - такое требование для министра финансов Антона Силуанова и главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной есть в материалах ведомства Алексея Кудрина, составленным после анализа формирования, использования и управления средствами фонда в 2020–2021 годах.

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