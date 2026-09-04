Сенатор Дягилева: МРОТ в 2027 году может вырасти до 31 тысячи рублей

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России в 2027 году может составить около 31 тыс. рублей. Об этом сообщила член комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Елена Дягилева в разговоре с ТАСС на полях Восточного экономического форума.
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