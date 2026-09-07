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Татар-информ

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Казанский имам объяснил, в какой срок необходимо извиниться за проступок

Казанский имам объяснил, в какой срок необходимо извиниться за проступок

Мусульманину, обидевшему другого человека, необходимо извиниться в течение трех дней. Об этом в интервью «Татар-информу» рассказал имам казанской мечети «Гаиля» Рустам Хайруллин.

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