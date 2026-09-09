Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в комментарии для «СЭ» отреагировал на информацию об интересе к полузащитнику «Монако», экс-игроку армейцев Александру Головину со стороны «Спартака» и «Зенита».
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