Тренер Крикунов заявил, что неудачи "Авангарда" связаны с плохой физподготовкой

Бывший главный тренер московского "Динамо" и сборной России Владимир Крикунов в интервью Legalbet заявил, что неудачный старт омского "Авангарда" в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) связан с недоработкой специалиста по физической подготовке.
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