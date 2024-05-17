Россиянам рассказали, какие праздники отмечают во всём мире 17 мая

Во всём мире 17 мая отмечают интересные праздники: дeнь poждeния интepнeтa, Всемирный день электросвязи и информационного общества, а также Всемирный день борьбы с артериальной гипертонией, сообщает “Вечерняя Москва”.
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