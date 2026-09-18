Аудиторы нашли $600 тыс. спорных командировочных в проекте ВСМ Калифорнии

За два финансовых года консультанты потратили на поездки около $2 млн. В числе сомнительных расходов — авиабилеты, международные командировки и поездки Uber премиум-класса в фитнес-центры, рестораны и бары.
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