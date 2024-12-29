В Молдавии отказались признавать долг перед «Газпромом»

И сколько ещё будут о нас вытирать ноги ??? Неужели у Газпрома нет грамотных юристов, чтобы составлять договоры о поставках газа так, чтобы никто даже пикнуть не мог об отказе об оплате газа ??? Неужели в контрактах нельзя было предусмотреть драконовские меры к потребителям газа, которые отказываются платить за газ ??? Сколько ещё Газпром будет поставлять газ задаром за пустые обещания ??? Похоже, что пора уже нам самим предъявлять Газпрому претензии за разбазаривание народного добра !!!

АНГЕЛ АНГЕЛ

Выводы как всегда не делаются. Мало того что отжали у России ЗВР благодаря политики ЦБ России и лично Набиуллиной с Силуановым. Россия добрая душа за счет своего народа, а где ответственность политиков, чиновников, "эффективных" глав госкорпораций и топ менеджеров со средним звеном? Надо возмещать эти потери за их счет и привлекать их к уголовной ответственности, конфисковывать активы, имущество и на рудники на трудотерапию с семьями и родственниками. А то, как получать не "сиротские" зарплаты, золотые парашюты и т.д. за счет народа они себя обеспечили, а как отвечать так за счет народных средств все разруливать из бюджета. Верить? Нельзя ни кому, даже себе. Мне можно, но не советую... Пора прекратить поставки и отгрузки без предоплаты. Да пересмотреть контракты учитывая непорядочность наших бывших "друзей" покупателей. Сколько разговоров о необходимости развивать перерабатывающие предприятия, а не поставлять природные ресурсы, а вопрос так и не решается и буксует на месте. Учитывая, что в ЕС загибается экономика из-за стоимости энергоносителей, закрытие предприятий, самое время вложиться в перерабатывающие предприятия на территории России, привлечь квалифицированных специалистов и профессиональные кадры для работы на них. А не перенос производств Дерипаска, Потаниным в Китай, а из России гнать туда руду, чтобы потом закупать готовую продукцию, обогащая наших "патриотов" олигархов. Что еще не хватило уроков от введенных санкций в отношении России и ей не нужны стратегические отрасли? Хватит гнать лес, руды, неочищенный газ, нефть и т.д. Только разрешать им строительство предприятий по переработке. При необходимости привлекать их трудовые ресурсы по контракту, вахтой и отгружать готовую продукцию... Надо работать на Россию и ее народ, а не на дядю, попадая в его зависимость...