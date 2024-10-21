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Царьград

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Обратной дороги нет! Главком ВСУ Александр Сырский решил погубить всех своих солдат на полях сражения в Курской области

Обратной дороги нет! Главком ВСУ Александр Сырский решил погубить всех своих солдат на полях сражения в Курской области

Украинские боевики и иностранные наёмники готовы отступить из русского региона, но солдатам ВСУ запретили покидать захваченные русские населённые пункты, и сражаться до последнего.

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