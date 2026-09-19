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SPLETNIK

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Стеша Маликова прочтёт лекцию о бизнесе в МГИМО

Стеша Маликова прочтёт лекцию о бизнесе в МГИМО

Стеша Маликова, которая недавно прочла лекцию о моде и бизнесе в МГУ, теперь выступит в МГИМО. Об этом 26-летняя дочь Дмитрия Маликова сообщила в соцсетях.

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