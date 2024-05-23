Инклюзивный турслёт состоится в Бахчисарайском районе

С 19 по 23 июня в Бахчисарайском районе пройдёт инклюзивный турслёт. Участники с ограниченными возможностями здоровья и волонтёры освоят навыки радиальных туристических выходов и командной работы, пройдут анималотерапию, практики на доверие, увидят пещерные города Крыма и другие красоты полуострова.