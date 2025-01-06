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Рыжие коты, реликтовый фон и отношение россиян к СВО: ученые рассказали о важнейших открытиях 2024 года

Рыжие коты, реликтовый фон и отношение россиян к СВО: ученые рассказали о важнейших открытиях 2024 года

Ген рыжести котов, доставка и анализ базальта с обратной стороны Луны, оценка числа сторонников боевых действий на Украине и реконструкция древних геномов — специалисты в области социологии, астрофизики и генетики рассказали RTVI о важнейших по их мнению открытиях прошедшего года.

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