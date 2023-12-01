Сложное начало месяца: расписание геомагнитных штормов в декабре 2023 Алёна ЮрьеваДекабрь 2023 года обещает быть временем интенсивных космических потрясений, которые окажут влияние на здоровье и благополучие.
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