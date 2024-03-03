Сумма ущерба превысила 38 тысяч рублей Бывший работник обокрал фитнес-центр в Барнауле. Как сообщает ГУ МВД России по Алтайскому краю, 20-летний житель краевой столицы похитил более 38 тысяч рублей из кассы.