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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Бывший работник обокрал фитнес-центр в Барнауле

Бывший работник обокрал фитнес-центр в Барнауле

Сумма ущерба превысила 38 тысяч рублей Бывший работник обокрал фитнес-центр в Барнауле. Как сообщает ГУ МВД России по Алтайскому краю, 20-летний житель краевой столицы похитил более 38 тысяч рублей из кассы.

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