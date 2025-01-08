Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

10 299 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Астон Мартин
    Если посмотреть на конкретное развитие страны то смотрим на развитие авиации в целом  , а это технологический драйвер...Как мы плохо жили...
  • Надежда
    Если честно, мне Доня Фредович напоминает того же шоумена вовку зеленого, с той лишь разницей, что ДТ не нужно обират...Трамп озвучил пла...
  • Слава Белый
    Даже если 17кг по 200 рублей, то почему вы заплатили 4000? 600 р на чай что-ли? Хрень какая-то.Абхазы обманули р...

Украина - это анти-Россия, альтернативная тень России...

Три    гениальных  цитаты  из  новой  статьи Р. Ищенко.Цитата  маленькая (пламенный  привет краснопузикам):"По интернету гуляет куча выдуманных «историй», на полном серьёзе рассказываемых друг другу серьёзными людьми, вроде: «большевики к свержению царя не имеют никакого отношения, они просто приехали в Россию (наверное, из зарубежной командировки вернулись), смотрят — царя-то нет, власть на полу валяется и всякие проходимцы никак её поднять не могут, ну и подняли».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх