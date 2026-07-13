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Новости Липецка

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Дожди задержатся в Липецке до конца рабочей недели

Дожди задержатся в Липецке до конца рабочей недели

Рабочая неделя в Липецке начнется с прохлады и дождей. При этом, по данным Росгидромета, за последнюю неделю в городе не зафиксировано ни одного случая превышения гигиенических нормативов качества воздуха – Липецк остается в «зеленой зоне».

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