Новая армейская аптечка не спасет от проблем

Появление статьи (Аптечка для военнослужащих: издевательство продолжается) о том, что возможно, в ВС РФ усилиями «Ростеха» появится, наконец, новая индивидуальная аптечка, которая сможет спасти жизнь солдату на поле боя, реально всколыхнула многих.