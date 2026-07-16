Дмитриев: коррупция Байдена лежит в основе конфликта на Украине

В основе конфликта на Украине лежит коррупция бывшего президента США Джо Байдена. Об этом заявил в соцсети X спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
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