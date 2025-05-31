Политика как он...
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Политика как она есть

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Запад в ужасе от действий Северной Кореи: Ким Чен Ын снова оказал поддержку России на фронте

Запад в ужасе от действий Северной Кореи: Ким Чен Ын снова оказал поддержку России на фронте

Военное содействие Кореи уже до смерти напугало Запад — главы европейских государств не подозревали, что отношений России и Северной Кореи настолько плотные.

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Комментарии
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Борис Леонтьев
Автор, подлец, следи за словами. Курск никто не захватывал, а это значит его и никто не освобождал ни ВС РФ ни тем более корейцы. Курск был, есть и останется русским городом и территорией России!😡
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7 час.
ВУ
Варлам Устрялов
афтыр, учись грамотно писать:  корейцы &quot;участвовали в освобождении Курска&quot;. А он был занят? когда? и кем?
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5 час.
Аркадий Цыганов
Северокорейцы оказались сами надежными союзниками России. В отличии от, казалось бы, многих.
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2 час.
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