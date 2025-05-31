Военное содействие Кореи уже до смерти напугало Запад — главы европейских государств не подозревали, что отношений России и Северной Кореи настолько плотные.
Запад в ужасе от действий Северной Кореи: Ким Чен Ын снова оказал поддержку России на фронте
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Борис Леонтьев
Автор, подлец, следи за словами. Курск никто не захватывал, а это значит его и никто не освобождал ни ВС РФ ни тем более корейцы. Курск был, есть и останется русским городом и территорией России!😡
Ответить
7 час.
ВУ
Варлам Устрялов
афтыр, учись грамотно писать: корейцы "участвовали в освобождении Курска". А он был занят? когда? и кем?
Ответить
5 час.
Аркадий Цыганов
Северокорейцы оказались сами надежными союзниками России. В отличии от, казалось бы, многих.
Ответить
2 час.
Свежие комментарии