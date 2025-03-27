Космический «Родник» и его «спутники»

Мир, мироздание, вселенная и космос Раисы Гончаровой – это её песни.И те, которые исполняет Русский вокально-хореографический ансамбль «Родник», художественным руководителем которого она является без малого тридцать лет.
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