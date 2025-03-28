Во сколько можно пить последнюю чашку кофе, чтобы нормально выспаться

Владимир Алтайцев

Не на всех так кофе действует, я уснуть не могу, пока чашку кофе не выпью. И кроме того, автор явно провокатор от продавцов чая. А ведь в грамме чая в 5 раз больше кофеина, чем в грамме кофе.