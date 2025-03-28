Кофеин не выводится из организма дольше, чем считают многие. Чашка ароматного, крепкого напитка после обеда уже значительно увеличивает риск бессонницы.
Во сколько можно пить последнюю чашку кофе, чтобы нормально выспаться
Комментарии
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Владимир Алтайцев
Не на всех так кофе действует, я уснуть не могу, пока чашку кофе не выпью. И кроме того, автор явно провокатор от продавцов чая. А ведь в грамме чая в 5 раз больше кофеина, чем в грамме кофе.
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21 час.
АГ
Александр Гуреев
Владимир полностью согласен с тобой, испытано на себе. Кофе клонит в сон, а чай бодрит охеренно.
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7 час.
Владимир Алтайцев
Особенно цейлонский чай " Хилтоп"
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7 час.
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