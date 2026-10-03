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«Мы не будем умирать за Украину!»: французы вышли на митинг с требованием прекратить помощь Киеву

«Мы не будем умирать за Украину!»: французы вышли на митинг с требованием прекратить помощь Киеву

ПАРИЖ, 3 октября, ФедералПресс. Противники политики президента Франции Эммануэля Макрона вышли на улицы Парижа, потребовав прекратить финансирование Киева и отказаться от членства Франции в ЕС и НАТО.

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