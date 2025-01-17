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Проблемы есть, тяжело. Военкор Сладков не стал скрывать истину: "Молчать - не значит придвинуться к решению"

Проблемы есть, тяжело. Военкор Сладков не стал скрывать истину: "Молчать - не значит придвинуться к решению"

Военный корреспондент Александр Сладков рассказал о ситуации на фронте. Он не стал скрывать истину и признал наличие проблем: "Молчать - не значит придвинуться к решению".

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Комментарии
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ВВ
Василий Васильев
Вот насчет &quot;Гуманитарные потоки — это хорошо, но их необходимо заменить государственными&quot; - полностью согласен. Что это за государство, которое не может ВСЕМ и ПОЛНОСТЬЮ обеспечить своих военных в &quot;невоенное&quot; время ? А &quot;невоенным&quot; я называю это время потому, что в годы войны ВСЕ граждане &quot;напрягаются&quot; для ПОБЕДЫ. А у нас в России этого &quot;напряжения&quot; я не вижу . &quot;Голые&quot; вечеринки, разухабистые празднования Нового Года и всех прочих праздников - все это имеет место быть, будто и ВОЙНЫ никакой нет. Вот такое у нас государство, которое &quot;умом не понять, аршином не измерить&quot;. Я уверен - основной причиной того, что простые граждане обеспечивают значительные гуманитарные поставки на фронт, восполняя недопоставки от государства, только по причине организационной профнепригодности нашей Власти. Вот воровать - &quot;специалистов&quot; у Власти много, а эффективно руководить и организовывать - практически нет.
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