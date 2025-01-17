Проблемы есть, тяжело. Военкор Сладков не стал скрывать истину: "Молчать - не значит придвинуться к решению"

ВВ

Василий Васильев

Вот насчет "Гуманитарные потоки — это хорошо, но их необходимо заменить государственными" - полностью согласен. Что это за государство, которое не может ВСЕМ и ПОЛНОСТЬЮ обеспечить своих военных в "невоенное" время ? А "невоенным" я называю это время потому, что в годы войны ВСЕ граждане "напрягаются" для ПОБЕДЫ. А у нас в России этого "напряжения" я не вижу . "Голые" вечеринки, разухабистые празднования Нового Года и всех прочих праздников - все это имеет место быть, будто и ВОЙНЫ никакой нет. Вот такое у нас государство, которое "умом не понять, аршином не измерить". Я уверен - основной причиной того, что простые граждане обеспечивают значительные гуманитарные поставки на фронт, восполняя недопоставки от государства, только по причине организационной профнепригодности нашей Власти. Вот воровать - "специалистов" у Власти много, а эффективно руководить и организовывать - практически нет.