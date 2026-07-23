Застройка бывших рынков Аксая начнется не раньше 2027 года

Реализация проекта по развитию территории бывших аксайских рынков начнется не ранее 2027 года. Об этом на пресс-конференции 23 июля сообщил министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Сергей Куц.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии