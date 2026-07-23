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Царьград

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Застройка бывших рынков Аксая начнется не раньше 2027 года

Застройка бывших рынков Аксая начнется не раньше 2027 года

Реализация проекта по развитию территории бывших аксайских рынков начнется не ранее 2027 года. Об этом на пресс-конференции 23 июля сообщил министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Сергей Куц.

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