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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тен Хаг до сих пор не знает, что «МЮ» решит по его будущему. Боссы завершат подведение итогов сезона на следующей неделе

Sky Sports пишет, что «Ман Юнайтед» до сих пор не уведомил тренера о решении по его будущему. Клуб выходит на финальный этап анализа итогов прошедшего сезона.

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