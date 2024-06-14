Алискеров заменит Чимаева в бою с Уиттакером

Российский боец Икрам Алискеров проведёт поединок с австралийцем Робертом Уиттакером на турнире UFC. Россиянин заменит Хамзата Чимаева, который снялся с боя из-за проблем со здоровьем, сообщает пресс-служба UFC Russia.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии