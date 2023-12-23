В Татарстане за час более 30 человек поставили подписи в поддержку Путина

В Татарстане начался сбор подписей в поддержку кандидата на пост Президента России Владимира Путина. Жители региона могут выразить свою поддержку в крупных торговых центрах Казани, Набережных Челнов, Нижнекамска, Альметьевска и Зеленодольска, сообщает «Татар-информ».