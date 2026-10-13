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Житель Верхнего Тагила получил 4,5 года колонии за сбыт наркотиков

Кировградский городской суд вынес приговор 27-летнему ранее не судимому жителю Верхнего Тагила. Он признан виновным по ч.

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