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В России в 2025 году ожидают появление первого образца самолета 6-го поколения МиГ-41

В России в 2025 году ожидают появление первого образца самолета 6-го поколения МиГ-41

Неофициальный рендер предполагаемого внешнего облика МиГ-41Вчера 4,1K прочитали Согласно сообщению заместителя председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, Героя России, Заслуженного военного летчика, генерал-полковника Виктора Бондарева, на фоне наращивания серийного производства истребителей 5-го поколения Су-57 в России ожидают появление уникального самолета 6-го поколения МиГ-41.

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