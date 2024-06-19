Председателем СК России затребован доклад о ходе проверки по факту противоправных действий, совершенных в отношении Почетного донора России в Санкт-Петербурге

В сети Интернет размещена информация об отказе мигранта-водителя маршрутки в Санкт-Петербурге предоставить транспортные услуги по действительному льготному проездному мужчине, являющемуся Почетным донором России, на том основании, что он не платит за проезд.
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