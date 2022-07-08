Вхід до будівлі, де проходить зустріч міністрів закордонних справ G20 у Нуса-Дуа, Балі, Індонезія, 7 липня 2022 року Глава МЗС РФ вперше з початку війни зустрінеться із західними колегами на Балі У п'ятницю, 8 липня, в Індонезії пройде зустріч міністрів закордонних справ країн Великої двадцятки 187 Міністри закордонних справ G20 у п'ятницю візьмуть участь […] Сообщение Глава МЗС РФ вперше з початку війни зустрінеться із західними колегами на Балі появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.