Валерия Петрусевич: Коляска для Анечки передана

Коляска для Анечки передана. И развивашки с игрушками. Колясок нам передали даже несколько, поэтому совместно выбрали ту, которая наиболее удобной оказалась для мамы с малышкой! Огромное спасибо всем, кто откликнулся! Продолжаем помогать тем, кто нуждается в поддержке.
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