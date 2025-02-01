Валерия Петрусевич: Коляска для Анечки передана

Коляска для Анечки передана. И развивашки с игрушками. Колясок нам передали даже несколько, поэтому совместно выбрали ту, которая наиболее удобной оказалась для мамы с малышкой! Огромное спасибо всем, кто откликнулся! Продолжаем помогать тем, кто нуждается в поддержке.