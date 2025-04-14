Понедельник начинается с дичи! В Лос-Анджелесе пройдут «гонки сперматозоидов»

Чудесным образом понедельник начинается с дичи в юбилейный, 454-й раз. Читайте в этом выпуске: — NASA предлагает 3 миллиона долларов тому, кто сможет переработать 96 мешков с фекалиями на Луне;— В Неваде арестовали деда с семью домашними тиграми — он заявил, что это животные для «эмоциональной поддержки»;— Китаец понюхал свои носки и заразился тяжелой грибковой инфекцией;— В Лос-Анджелесе пройдут «гонки сперматозоидов».