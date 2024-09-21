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Михаил Шеремет: Примите мои самые добрые и сердечные поздравления с праздником Рождества Пресвятой Богородицы!

Михаил Шеремет: Примите мои самые добрые и сердечные поздравления с праздником Рождества Пресвятой Богородицы!

Примите мои самые добрые и сердечные поздравления с праздником Рождества Пресвятой Богородицы!В этот светлый праздничный день я желаю, чтобы в ваших душах всегда горел огонь надежды на светлое и праведное будущее.

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