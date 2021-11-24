Мировое обозрение

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«Четыре лучших варианта для похудения»: диетологи в США перечислили самые полезные завтраки

«Четыре лучших варианта для похудения»: диетологи в США перечислили самые полезные завтраки

Американские диетологи назвали четыре блюда, которые стоит есть на завтрак худеющим. Как пишет портал Eat This, Not That!, избавляться от лишних килограммов лучше всего с овсяной кашей, блюдами из яиц, белковыми коктейлями и греческим йогуртом.

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