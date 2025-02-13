Лантратова предложила ввести пособие по уходу за детьми с учетом всех мест работы

В Госдуме предложили учитывать все места работы матери при расчете пособия по уходу за ребенком. Соответствующие поправки разработала первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова, сообщает ТАСС.
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