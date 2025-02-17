Перечислены тревожные знаки, указывающие на алкоголизм

Россиян предупредил доктор Антон Антипов. Как понять, что ты — алкоголик? На это могут указывать некоторые симптомы, рассказал клинический психолог клинико-реабилитационного центра Антон Антипов, пишет Lenta.
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