Фигуристка-чемпионка рассказала о негативном влиянии денежной мотивации

Фигуристка Мишина заявила, что денежная мотивация может сбивать спортсменов Российская фигуристка Анастасия Мишина, чемпионка мира и Европы в паре с Александром Галлямовым, рассказала о денежной мотивации атлетов.
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