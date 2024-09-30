Захарова назвала Блинкена подлецом после его слов о трагедии в Бабьем Яре

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 30 сентября назвала госсекретаря США Энтони Блинкена подлецом после его обвинений в сторону России в якобы совершении преступлений на Украине, где в 1941 году произошла трагедия в Бабьем Яре.