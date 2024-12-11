Победы «Реала» и «Ливерпуля» в ЛЧ, закупка билетов на шоу Навки и Плющенко, Сафонов остался в запасе и проиграл суд по алиментам, «Зенит» может взять Садулаева, орден Вяльбе и другие новости

1. В первый день 6-го тура Лиги чемпионов «Реал» одолел «Аталанту» на выезде – 3:2. Мбаппе, Винисиус и Беллингем забили, Килиан травмировался после 50-го гола в турнире.
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