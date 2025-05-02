Эксперт Смирнов назвал три самые стабильные валюты в мире

На данный момент самой стабильной валютой в мире является швейцарский франк. Также в этот список можно включить сингапурский доллар и кувейтский динар, сообщил эксперт по фондовому рынку Андрей Смирнов, чьи слова приводит РИА «Новости».
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