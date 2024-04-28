Бады. Вечная тема за и против.

В России не принято назначать их для лечения и поддержания организма! Однако в России могут за 15 минут прописать Ребе нку в 7 лет гормональные уколы и на вопрос мамы: “они нужны? Организм сам может восстановится? Какои вред для организма будет? “Ответить:”ну я же должна вам что-то назначить” и в такие моменты мои волосы дыбом поднимаются, это же гормоны.